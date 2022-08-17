الروسي دوبنيكوف المتهم في الولايات المتحدة بتبييض الأموال يدفع ببراءته أمام المحكمة

مثل المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف أمام المحكمة الأمريكية، حيث يتهم بتبييض الأموال، ودفع ببراءته.

وتشير بيانات المحكمة إلى أن المواطن الروسي مثل أمام المحكمة لأول مرة بعد تسليمه للولايات المتحدة، في جلسة عبر الفيديو، يوم الأربعاء.

ويتهم المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف البالغ 29 عاما من العمر، بتبييض الأموال لصالح قراصنة الانترنت.

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وتم تسليمه من هولندا إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تبدأ هيئة المحلفين بالنظر في قضيته يوم 4 أكتوبر المقبل.

وفي حال إدانته، قد يواجه المواطن الروسي عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

المصدر: نوفوستي