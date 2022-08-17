تركيا تنشر مشاهد لقوات يونانية تعيد مهاجرين إلى المياه التركية قسرا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء فيديو لزورق للبحرية اليونانية يعيد قسرا قاربا يحمل طالبي لجوء إلى المياه التركية.

وقالت الوزارة إن طائرة مسيرة تركية تابعة لقيادة القوات البحرية، رصدت عملية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية عبر قارب مطاطي.

ويظهر في المشاهد التي نشرتها الدفاع التركية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قيام خفر السواحل اليوناني الثلاثاء، بإجبار المهاجرين على ركوب قارب مطاطي قبالة سواحل قره بورون شمالي ولاية إزمير التركية.

وبحسب المشاهد، قام فرق خفر السواحل اليونانية بدفع القارب المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية.

وعقب إبلاغ خفر السواحل التركية بعملية الدفع والانتهاك اليوناني، باشرت الفرق عملها المختصة وأنقذت المهاجرين.

1️⃣ On August 16, 2022, a Turkish Navy UAV detected irregular migrants being transferred to an inflatable boat and pushed back towards Turkish territorial waters by the Greek Coast Guard in the north of Karaburun/İzmir. pic.twitter.com/fTWJOTbZna — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022

المصدر: RT + وكالات