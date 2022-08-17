بوريل سيعقد محادثات منفصلة مع رئيسي صربيا ووزراء كوسوفو

أعلن الاتحاد الأوروبي أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، سيعقد اجتماعات منفصلة في بروكسل اليوم مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء إقليم كوسوفو ألبين كورتي.

وسيشارك فوتشيتش وكورتي في محادثات موسعة لمناقشة قضايا "التوصل إلى اتفاق شامل حول تطبيع العلاقات".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيان للاتحاد إن "رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيعقد اجتماعات منفصلة مع كل من فوتشيتش وكورتي".

وفي وقت سابق، شكك فوتشيتش في النتيجة الإيجابية للمحادثات المقبلة مع رئيس وزراء كوسوفو.

المصدر: RT