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بوريل سيعقد محادثات منفصلة مع رئيسي صربيا ووزراء كوسوفو

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بوريل سيعقد محادثات منفصلة مع رئيسي صربيا ووزراء كوسوفو
Gettyimages.ru
مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أعلن الاتحاد الأوروبي أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، سيعقد اجتماعات منفصلة في بروكسل اليوم مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء إقليم كوسوفو ألبين كورتي.

وسيشارك فوتشيتش وكورتي في محادثات موسعة  لمناقشة قضايا "التوصل إلى اتفاق شامل حول تطبيع العلاقات".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيان للاتحاد إن "رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي  جوزيب بوريل سيعقد اجتماعات منفصلة مع كل من فوتشيتش وكورتي".

وفي وقت سابق، شكك فوتشيتش في النتيجة الإيجابية للمحادثات المقبلة مع رئيس وزراء كوسوفو.

 

المصدر: RT

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