هولندا تسلم الروسي دينيس دوبنيكوف لواشنطن

سلمت السلطات الهولندية للولايات المتحدة المواطن الروسي، دينيس دوبنيكوف، المحتجز منذ نوفمبر الماضي في هولندا بناء على طلب أمريكي.

ووفق بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية، فإن دوبنيكوف البالغ 29 عاما، والمتهم بغسل أموال لصالح مجموعة من مجرمي الإنترنت، "قد تسلمته الولايات المتحدة من هولندا هذا الأسبوع".

ومثل دوبنيكوف يوم الأربعاء أمام المحكمة في بورتلاند بولاية أوريغون ومن المقرر أن تبدأ محاكمته أمام هيئة المحلفين في 4 أكتوبر المقبل.

وفي حال إدانته، قد يحكم عليه بالسجن 20 عاما.

المصدر: تاس