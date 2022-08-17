موسكو: كييف تنتهك مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقصف محطة زابوروجيه

أعلنت الخارجية الروسية أن أوكرانيا تنتهك المبادئ الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقصفها للمواقع النووية، وخاصة محطة زابوروجيه الخاضعة للجيش الروسي جنوب أوكرانيا.

وقال نائب مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنيفيتسكي، خلال مؤتمر للدول الأطراف في معاهدة حظر السلاح النووي، يوم الأربعاء، إنه "في غضون اليوم قصف الجانب الأوكراني محطة زابوروجيه الذرية من جديد".

وأضاف أن "أوكرانيا تواصل عمليات القصف غير المسؤولة لمحطة زابوروجيه، وتنتهك من خلال ذلك ليس فقط المبادئ السبعة للمدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي)... بل والمبدأ الأساسي أيضا".

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وتابع: "لا يجوز إطلاق النار على المواقع النووية، ولا يجوز إطلاق النار من المدفعية أو أي وسائل أخرى، على المحطات الذرية. وهذا خطير للغاية".

وأشار إلى أن "الجانب الأوكراني يفهم ذلك جيدا، ولكن على الرغم من ذلك يقوم بذلك، ويمارس الإرهاب النووي في جوهر الأمر، وما يثير قلقا كبيرا هو أنه سيحصل على الدعم في ذلك".

وحذر من أن ذلك "قد ينتهي بكارثة"، مؤكدا أن روسيا تهتم بتنظيم زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، وستساعد في أن تحدث في أقرب وقت ممكن.

المصدر: تاس