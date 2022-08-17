ميانمار.. المبعوثة الأممية تلتقي الجنرال مين أونغ هلينغ للمرة الأولى منذ انقلاب فبراير 2021

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ميانمار نويلين هايزر، أنها التقت لأول مرة رئيس الأركان وقائد الانقلاب بالبلاد الجنرال مين أونغ هلينغ.

وقالت المسؤولة الأممية: "في أول زيارة لي إلى ميانمار كمبعوثة خاصة منذ تعيينها في أكتوبر 2021، التقيت الجنرال مين أونغ هلينغ، بهدف بحث الخطوات البراغماتية اللازمة للحد من تصعيد العنف".

وأضافت: "الاجتماع مع قائد الجيش وكبار مستشاريه بالعاصمة نايبيتاو يعد جزءا من الجهود الأوسع نطاقا التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم مسار سياسي فعال وسلمي تقوده ميانمار للعودة إلى الحكم المدني على أساس إرادة واحتياجات الشعب".

وتابعت: "شعب ميانمار لديه الحق في الديمقراطية وتقرير المصير دون خوف وعوز، وهو أمر لن يكون ممكنا إلا من خلال حسن النية وجهود جميع أصحاب المصلحة في عملية شاملة".

وأعربت عن قلقها بشأن صحة ورفاهية المستشارة أونغ سان سوتش، حيث قالت "أريد أن تتاح لي الفرصة لمقابلتها، وأعتقد أنها من أصحاب المصلحة الأساسيين في حواري مع جميع الأطراف المعنية".

وفي مطلع فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.​​​​​​​

Statement by @UN’s special envoy Noeleen Heyzer on her visit to meet with Myanmar coup leader Min Aung Hlaing on Wednesday, urging for an end to the violence. The statement does not include any respond from the coup leader. #WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/zTrjGGJIwp — mu2ng (@mu2ng2) August 17, 2022

H.E. U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar received Ms. Noeleen Heyzer, Special Envoy of the United Nations Secretary-General on Myanmar at 1000 hrs on 17 August 2022 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw. pic.twitter.com/v2J9xMjh7g — u ngal (@ungal95163660) August 17, 2022

المصدر: الأناضول