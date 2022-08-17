زيلينسكي: كييف مستعدة لتنظيم عبور مراقبي الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تحافظ على اتصال مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى استعداد للسماح لمهمة المنظمة بالمرور إلى محطة زابوروجيه النووية.

وقال زيلينسكي على "تيليغرام": "الدبلوماسيون الأوكرانيون وعملاؤنا النوويون والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتصال دائم ويعملون الآن على إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية".

وأكد أن "أوكرانيا مستعدة لتأمين الرقابة المناسبة"، ويمكن إرسال البعثة بعد مدة قصيرة.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية حذرت الوكالة من مغبة إرسال مراقبيها إلى المحطة عبر المناطق التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف، نظرا لأن نظام زيلينسكي لم يعد قادرا على ضبط الزمر المسلحة التي رعاها لقتال القوات الروسية في المنطقة.

وتعهد الجانب الروسي بتأمين وصول المراقبين، عبر المناطق التي حررها الجيش الروسي الذي يسيطر على المحطة، ومعظم أراضي مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي