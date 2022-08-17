مالي تطلب انعقاد مجلس الأمن لبحث العدوان الفرنسي عليها

طلبت مالي عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي لوضع حد "للعدوان الفرنسي" عليها، متهمة باريس بـ"دعم الإرهاب" وتمويله في مالي.

واتهم وزير خارجية مالي عبدالله ديوب فرنسا في رسالة، وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، بـ"انتهاكات متكررة" لأجواء مالي لغرض "التجسس" والمحاولات "لتخويف" مالي.

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وقال الوزير في الرسالة إن "الحكومة المالية تمتلك عددا من الأدلة على أن هذه الانتهاكات السافرة لأجواء مالي، استخدمتها فرنسا لجمع البيانات الاستطلاعية لصالح الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، وتزويدها بالأسلحة والذخيرة".

وأضاف الوزير أن مالي "تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها" وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال فرنسا.

وتزامن نشر الرسالة مع إتمام انسحاب القوات الفرنسية من مالي، والتي كانت تشارك في عملية لمحاربة الإرهاب تحت اسم "برخان" منذ عام 2013.

المصدر: وكالات