مصدر: واشنطن وحلفاؤها يطلبون عقد اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في مجلس الأمن قوله إن واشنطن وحلفاءها في المجلس، طلبوا عقد اجتماع لمجلس الأمن في الـ24 من أغسطس الجاري، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأفاد المصدر بأن "الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا والنرويج طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن في 24 أغسطس الجاري".

وأشار مصدر آخر إلى أن الجلسة ستتمحور حول العملية العسكرية الروسية التي دخلت في شهرها السادس في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي