"يديعوت أحرونوت": اعتقال إسرائيليين بتهمة تسريب معلومات عن منشأة سرية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" باعتقال إسرائيليين للاشتباه في جمعهما معلومات حول منشأة أمنية سرية يعمل أحدهما فيها، ونقلها لعميل أجنبي.

وقالت الصحيفة إنه "بناء على طلبها، كشفت محكمة الصلح بعض المعلومات عن القضية التي يتم التحقيق فيها سرا من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أنه "يشتبه في ارتكاب المتهمين سلسلة من الجرائم، بينها الإضرار بأمن الدولة، وحيازة معلومات، وجمع معلومات، والاتصال بأحد العملاء ونقل المعلومات المتعلقة بأمن الدولة إلى عميل أجنبي، والتآمر".

وأشارت إلى أن "أحد المعتقلين الذي يعمل في منشأة أمنية جمع معلومات عن تلك المنشأة قبل سبع سنوات، وساعده قريبه في الاحتفاظ بها".

وتابعت: "وأخيرا، سافر أحد الشابين إلى منتجع سياحي في إحدى الدول المجاورة، حيث سلم المعلومات التي بحوزته لعميل أجنبي".

المصدر: "سما نيوز"