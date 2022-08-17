روجر ووترز لا يستبعد إقدام واشنطن على قتل أسانج سرا

أكد روجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة "بينك فلويد" البريطانية، أنه لا يستبعد إقدام السلطات الأمريكية على قتل جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" سرا.

وقال ووترز خلال تظاهرة في العاصمة الأمريكية واشنطن: "جوليان لا يزال في سجن بيلمارش، وسيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة قريبا، حيث يمكن للحكومة الأمريكية أن تقتله سرا".

وأضاف: "كل ما يمكنكم فعله هو عدم الصمت".

وتجمع المحتجون أمام وزارة العدل الأمريكية وهتفوا... "أطلقوا سراح أسانج".

المصدر: RT