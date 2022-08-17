غانتس يعلن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية "إرهابية"

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تصنيف جمعيات اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والضمير، وبيسان "إرهابية"، وحظرها بشكل دائم وفق القوانين الإسرائيلية.

والجمعيات الثلاث هي من أصل 6 حظرها غانتس العام الماضي، إلا أنه وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن "هذه الجمعيات لم تقدم استئنافًا على القرار، بخلاف الجمعيات الثلاث الباقية".

ولم تستأنف المنظمات الثلاث، التي تعمل كفروع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضد تصنيفها كمنظمات إرهابية في إسرائيل.

بالتزامن مع ذلك، رفض جنرال القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي الطعون التي قدمتها المنظمات الثلاث في الضفة الغربية، وكذلك الطعون المقدمة من منظمتين إضافيتين هما "الحق" و"الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين"، ضد تصنيفها كمنظمات إرهابية.

المصدر: RT