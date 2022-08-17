الدفاع الروسية: نازيو كييف يتحصنون في رياض الأطفال ويقصفون المناطق السكنية منها

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحصن نازيي قوات كييف برياض الأطفال في مدن أرتيموفسك وسوليدار وسلوفيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، إن القوات الأوكرانية نشرت عربات مدرعة وراجمات الصواريخ، في رياض الأطفال في سلوفيانسك، حيث قصفت من هناك المناطق السكنية.

وأضاف أن وحدات فرعية من القوات الأوكرانية، ومقاتلي الكتائب النازية، جهزوا مخازن للذخيرة في رياض الأطفال في أرتيموفسك وسوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضح أنه "في أرتيموفسك، قام مقاتلو الكتائب النازية بتجهيز تحصينات ومستودع ذخيرة في روضة الأطفال رقم 58 بشارع غورباتوفا، ونشروا المدفعية والهاون في المنطقة المجاورة، بينما لم يتم إجلاء المدنيين من المنازل المجاورة، ويتم استخدام المدنيين دروعا بشرية".

وتابع قائلا: "نشرت التشكيلات المسلحة الأوكرانية أيضا مركبات مدرعة وراجمات صواريخ في روضة أطفال في سلوفيانسك، حيث أطلقوا النار من هناك على مناطق سكنية".

وأضاف: "في سوليدار، في روضة الأطفال رقم 59 بشارع بريوبراجينسكايا، جهزت وحدات أوكرانية نقطة تمركز وتجمعات ومستودعات ذخيرة، ونشرت نقاط تفتيش ونقاطا نارية"، مؤكدا أن النازيين منعوا السكان من مغادرة منازلهم، وقمعوا بشدة محاولات الإخلاء.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية