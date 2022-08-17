فرنسا تستعد لسلسلة من العواصف الرعدية الشديدة بعد أشهر من الجفاف

تستعد فرنسا اليوم لهبوب عواصف رعدية شديدة بعد أشهر من الجفاف، ما من شأنه أن يسبب فيضانات في مناطق عدة من البلاد.

وأعلنت هيئات الأرصاد عن حال التأهب في 13 منطقة، يقع العديد منها على سواحل المتوسط، وفي منطقة ليون (وسط شرق) والنورماندي ( شمال غرب) وعلى السواحل الشمالية بالقرب من بلجيكا.

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وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من "أمطار رعدية يصل منسوبها إلى ما بين 40 و60 ملليمترا في وقت وجيز"، على سواحل النورماندي و "بادو كاليه".

وذكرت طواقم الإغاثة أن عاصفة رعدية ضربت ليل الثلاثاء الأربعاء منطقة الجنوب الشرقي دون تسجيل أضرار.

ومن المتوقع أن تحدث فيضانات مفاجئة، لأن التربة التي تصلبت بفعل الجفاف الذي يضرب فرنسا هذا الصيف، لن تتمكن من امتصاص كل كميات الأمطار.

المصدر: "أ ف ب"