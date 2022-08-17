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واشنطن: مناورات "فوستوك 2022" الصينية الروسية الهندية روتينية

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واشنطن: مناورات
AP Stefani Reynolds/Pool Photo via AP
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن تعتبر مناورات "فوستوك 2022" التي ستجري في روسيا، وتشارك فيها الصين والهند ودول أخرى، مناورات روتينية.

وقال برايس: "تتخذ البلدان قراراتها السيادية بشكل روتيني. هذا حقهم المطلق".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية في الفترة ما بين 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية، أن الجيش الصيني سيشارك في المناورات في روسيا.

المصدر: RT

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