واشنطن: مناورات "فوستوك 2022" الصينية الروسية الهندية روتينية

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن تعتبر مناورات "فوستوك 2022" التي ستجري في روسيا، وتشارك فيها الصين والهند ودول أخرى، مناورات روتينية.

وقال برايس: "تتخذ البلدان قراراتها السيادية بشكل روتيني. هذا حقهم المطلق".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية في الفترة ما بين 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية، أن الجيش الصيني سيشارك في المناورات في روسيا.

المصدر: RT