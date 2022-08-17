واشنطن: لا مؤشرات على دعم الصين العسكري لروسيا في أوكرانيا
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جددت الولايات المتحدة نفيها وجود أي مؤشرات على تقديم الصين مساعدات عسكرية لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تر حتى الآن مؤشرات على تقديم الصين مساعدة عسكرية إلى روسيا، بشكل يرتبط بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية أنها لا ترى أي مؤشرات على تقديم الصين مساعدات عسكرية لروسيا في أوكرانيا.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لم نر أي مؤشر على أن الصين تقدم مساعدة عسكرية محددة لروسيا".
المصدر: تاس