بالفيديو.. طفل يقاطع البابا فرنسيس خلال عظته الأسبوعية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يمقاطع البابا فرنسيس خلال عظته الأسبوعية.

وفيما كان البابا يلقي خطابه الذي قال فيه "التحالف بين المسنين والأطفال سينقذ الأسرة البشرية... إذا لم يكن هناك هذا الحوار بين الكبار والصغار، فالمستقبل غير واضح"، يظهر طفل صغير وهو يركض نحو البابا ومن ثم يصعد على المنصة، فيقوم البابا بوضع يده على رأس الطفل ويسأله عن حاله واسمه.

وبعد حديثه القصير مع الطفل، استمر البابا في إلقاء كلمته، فيما بقي الطفل وافقا إلى جانبه، ثم قال البابا: "هذا الفتى شجاع وبقي هادئا".

ووقف الصبي بهدوء بجانب البابا حتى نهاية الخطاب.

وقال مسؤولو الفاتيكان إنهم لا يستطيعون الكشف عن اسم أو جنسية الصبي لأنه قاصر.

المصدر: AP