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قوات كييف تقصف منطقة محطة زابوروجيه النووية

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قوات كييف تقصف منطقة محطة زابوروجيه النووية
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أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا فلاديمير روغوف، بأن قوات كييف قصفت منطقة محطة زابوروجيه للطاقة الكهرذرية الخاضعة للقوات الروسية.

وقال روغوف: "تم تسجيل سقوط ما لا يقل عن ست قذائف في منطقة محطة زابوروجيه، ويجري تقييم الأضرار".

وأضاف: "حتى الآن، لم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا، ولم تحدث إصابات في المحطة التي تواصل عملها بشكل طبيعي". 

وأفادت الأنباء فى وقت سابق بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة إنيرغودار حيث محطة زابوروجىه الكهرذرية.

المصدر: ريا نوفوستي

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