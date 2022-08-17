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تقرير: حماس تبدأ نشر حزام صاروخي على حدود قطاع غزة

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تقرير: حماس تبدأ نشر حزام صاروخي على حدود قطاع غزة
AFP
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن حركة "حماس" بدأت بنشر حزام أمني على حدود قطاع غزة، يشمل منصات صواريخ تحت أرضية.

وقالت القناة إن "الخطوة تهدف إلى إطلاق مئات الصواريخ نحو الداخل يوميا لمدة شهر كامل"، مشيرة إلى أن "حركة حماس تمتلك 10 آلاف صاروخ، ومن المتوقع أن نصفها سيوضع في المنطقة المذكورة".

وأشارت إلى أن "الحزام الصاروخي يقع في منطقة مفتوحة يسهل العمل فيها بعيدا عن السكان، على امتداد قطاع غزة بأكمله من الشمال إلى الجنوب، ويتم التحكم بالصواريخ عن بعد"، مبينة أن "أحد أسباب عدم دخول حماس إلى المواجهة العسكرية الأخيرة بداية الأسبوع الماضي، أن الحركة لم تنته من هذا الحزام".

المصدر: وكالات

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