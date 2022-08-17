غوتيريش على اتصال مع واشنطن وموسكو لإصدار تأشيرات للوفد الروسي لزيارة الجمعية العامة

أكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش على اتصال مكثف مع موسكو وواشنطن، لإصدار تأشيرات للوفد الروسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك الشهر المقبل.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالدولة المضيفة والبعثات ذات الصلة، بما في ذلك البعثة الروسية، بشأن المسائل المنصوص عليها في الاتفاقية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة".

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وأضاف أنهم سيواصلون العمل الجاد من أجل إيجاد حلول تضمن الأداء الفعال للأمم المتحدة.

وطالبت السفارة الروسية في واشنطن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية في وقت سابق بإصدار تأشيرات فورية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والوفد المرافق له لزيارة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: تاس