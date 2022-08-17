 
مباشر

غوتيريش على اتصال مع واشنطن وموسكو لإصدار تأشيرات للوفد الروسي لزيارة الجمعية العامة

أخبار العالم

غوتيريش على اتصال مع واشنطن وموسكو لإصدار تأشيرات للوفد الروسي لزيارة الجمعية العامة
Globallookpress Lev Radin/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmre

أكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش على اتصال مكثف مع موسكو وواشنطن، لإصدار تأشيرات للوفد الروسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك الشهر المقبل.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالدولة المضيفة والبعثات ذات الصلة، بما في ذلك البعثة الروسية، بشأن المسائل المنصوص عليها في الاتفاقية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة".

إقرأ المزيد
السفارة الروسية تطالب واشنطن بإصدار تأشيرات للافروف والوفد المرافق له لزيارة الجمعية العامة فورا
السفارة الروسية تطالب واشنطن بإصدار تأشيرات للافروف والوفد المرافق له لزيارة الجمعية العامة فورا

وأضاف أنهم سيواصلون العمل الجاد من أجل إيجاد حلول تضمن الأداء الفعال للأمم المتحدة.

وطالبت السفارة الروسية في واشنطن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية في وقت سابق بإصدار تأشيرات فورية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والوفد المرافق له لزيارة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا