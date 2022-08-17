سويسرا تفرض عقوبات على يانوكوفيتش ونجله

أدرجت سويسرا الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ونجله ألكسندر على قائمة العقوبات، وفق معلومات نشرتها أمانة الدولة للاقتصاد.

وفي 17 أغسطس، أجرت الأمانة تعديلات على وثيقة بعنوان "الإجراءات المتعلقة بالوضع في أوكرانيا"، مضيفة فيكتور يانوكوفيتش وابنه ألكسندر إلى قائمة المنظمات والأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات سويسرية.

وبحسب برن، فإن الرئيس السابق ونجله "مسؤولان عن دعم الإجراءات أو السياسات التي تهدد أمن أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، فضلا عن استقرار هذه الدولة وأمنها". وتشمل العقوبات حظرا على دخول سويسرا، فضلا عن تجميد أصولهما في البلاد، إن وجدت.

وفي 4 أغسطس، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة ضد يانوكوفيتش وابنه ألكسندر.

المصدر: تاس