الخارجية الصينية تسخر من "إنجازات" الولايات المتحدة (صور)

سخر المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، من طريقة تورط واشنطن في كثير من الأحداث المأساوية التي شهدها العالم، من قنبلة هيروشيما وناغازاكي، وصولا لتدمير العراق.

وقارن ليجيان في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، كيف ترى الولايات المتحدة، والدول الأخرى تصرفات واشنطن على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أنها تتصرف كبطل خارق ينقذ العالم، بينما لا ترى الدول الأخرى في ممارساتها سوى الدمار والمعاناة الإنسانية.

Everyone needs a clear understanding of himself.

So does a nation. pic.twitter.com/mDrur19hhg — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 16, 2022

وأورد العديد من المآسي التي تورطت فيها واشنطن بشكل مباشر، ومنها قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية، وحربا كوريا وفيتنام، وغزو العراق وأفغانستان، والحملة العسكرية في باكستان، والصراع اليوغوسلافي.

وقال: "يحتاج كل شخص إلى فهم واضح لحقيقة من هو حقا منقذ للإنسانية، بالتأكيد... ليست الولايات المتحدة!".

المصدر: نوفوستي