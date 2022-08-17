أقرب مساعدة للمستشار النمساوي السابق تعتزل السياسة

أعلنت ليزا فيزر، أقرب مساعدي المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، اعتزالها الحياة السياسية.

وكتبت فيزر على "إنستغرام": "بعد 17 عاما في حزب الشعب النمساوي، 10 منها مع أعظم سياسي في كل العصور، أودع السياسة".

ورافقت فيزر كورتس في حياته السياسية منذ عام 2011، وكانت تُعتبر من المقربين منه. وبقيت لفترة طويلة مديرة مكتب كورتس وكانت حاضرة في كل رحلة أو اجتماع تقريبا.

وأعلن كورتس المستقيل على خلفية تحقيق في قضايا فساد في وقت سابق اعتزاله الحياة السياسية، رغم أنه لم يتجاوز الـ35 عاما من عمره.

المصدر: نوفوستي