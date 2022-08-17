السفارة الروسية تطالب واشنطن بإصدار تأشيرات للافروف والوفد المرافق له لزيارة الجمعية العامة فورا

طالبت السفارة الروسية في واشنطن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بإصدار تأشيرات فورية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والوفد المرافق له لزيارة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف: "تقدمت السفارة إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية بمطالبة بالوفاء بالتزامات الدولة التي يقع مقر الأمم المتحدة على أراضيها، وإصدار تأشيرات على الفور للوزير سيرغي لافروف وجميع أعضاء الوفد الروسي المرافق له".

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وأضاف: "سنواصل الضغط من أجل ضمان دخول جميع ممثلي روسيا المشاركين في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة دون عوائق".

وأكد السفير أنه سيقوم بزيارة أخرى إلى وزارة الخارجية الأمريكية، حيث يعتزم طرح مشكلة المشاركة الكاملة للافروف والوفد المرافق له في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر القادم.

المصدر: نوفوستي