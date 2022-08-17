دعما للجيش الصومالي.. واشنطن تعلن تصفية 13 عنصرا من "الشباب"

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية كانوا يهاجمون جنودا من الجيش الصومالي، بغارة جوية شنها على منطقة نائية في الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان إن الضربة نفذت الأحد بالقرب من تيدان، على مسافة 300 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو، فيما كانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تشن هجوما على جنود صوماليين.

وأفاد البيان أنه "وفق حصيلة أولية، قتلت الغارة 13 إرهابيا من حركة الشباب فيما لم يقتل أو يصب فيها مدنيون".

وهذه الضربة هي الثانية خلال أسبوع في هذه المنطقة القريبة من الحدود الإثيوبية.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي أنه قتل أربعة عناصر من الحركة في المنطقة نفسها قرب بلدوين، وأشار أيضا إلى أنه تدخل لدعم الجيش الصومالي الذي تعرض لتوه لهجوم من قبل الحركة.

وتخوض جماعة الشباب تمردا ضد الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الحركة هجماتها بعد طرد عناصرها من المدن الرئيسية في البلاد، بما في ذلك مقديشو في عام 2011.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو بإعادة وجود عسكري أمريكي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة الشباب، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترامب بسحب غالبية القوات الأمريكية.

المصدر: أ ف ب