تايلاند.. اعتقال مسافر هندي بمطار بانكوك في حقيبته 17 حيوانا بريا (صورة)

اعتقل مسافر هندي بمطار بانكوك عثر الأمن في حقائبه على 17 حيوانا حيا، بينها قردة وثعابين وثعالب الصحراء، وفق مسؤولين تايلانديين.

وتشكل تايلاند مركزا للإتجار بالحيوانات البرية التي غالبا ما تكون متجهة إلى أسواق بارزة كالصين وفيتنام، حيث تُستخدم أجزاء من هذه الحيوانات في الطب التقليدي.

وعثرت الوحدة المسؤولة عن حماية الحيوانات والنباتات مساء الثلاثاء على ثمانية قرود من نوع بهي الشعر وثعلب صحراء وراكون، وثلاث سحليات إغوانة، واثنين من حيوان الورل واثنين من ثعابين الحفاث داخل علب بلاستيكية مخبأة خلف منتجات غذائية أثناء إخضاع إحدى حقائب الرجل الهندي للتفتيش بجهاز أشعة سينية.

وقال رئيس الوحدة براسيرت سونساتابورنكول إن "السلطات أوقفت رجلا كان يحاول الاتجار بصورة غير شرعية بعدد من الحيوانات وتهريبها إلى الهند".

وكان يُفترض أن يسافر أبيلاش أنادوري (21 سنة) من مطار سوفارنابومي في بانكوك إلى تشيناي شرق الهند، إلا أن الشرطة أوقفته بتهمة الاتجار بالحيوانات البرية.

وأشارت السلطات إلى أن القيمة التقديرية للحيوانات التي لا يعيش بعضها في برية تايلاند، تبلغ نحو 2700 دولار.

وقال براسرت سونساتابورنكول الذي يلاحظ ارتفاعا في عمليات الاتجار بالحيوانات إلى الهند "لم نعثر على أي رقائق الكترونية مثبتة على الحيوانات لذلك نجهل مصدرها".

وأُرسلت الحيوانات التي عثر عليها إلى أطباء بيطريين بهدف إخضاعها لفحوص طبية.

وفي نهاية يونيو، أوقفت امرأتان هنديتان في مطار سوفارنابومي كانتا تعتزمان السفر إلى تشيناي وبحوزتهما أكثر من 100 حيوان حي بما فيها 35 سلحفاة و50 حرباء.

🔴#Thaïlande: un Indien a été arrêté à l'aéroport international de Bangkok alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol avec 17 animaux vivants dans ses valises. Les autorités ont découvert mardi, 8 ouistitis, un fennec, un raton laveur, 3 iguanes, 2 varans et 2 pythons blancs etc. pic.twitter.com/dARxjqqCd1 — LSI AFRICA (@lsiafrica) August 17, 2022

المصدر: أ ف ب