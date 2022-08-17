محكمة إسبانية تسمح بإعادة جثمان الرئيس الأنغولي السابق إلى وطنه

أصدر القضاء في مدينة برشلونة حكما بتسليم جثمان الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، لأرملته لدفنه في بلاده.

وكشفت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن شيزي دوس سانتوس، ابنة الرئيس الراحل، تعتزم استئناف قرار المحكمة.

وفي وقت سابق، قال محامو شيزي في بيان إنه "كان يريد أن يدفن في مراسم خاصة في إسبانيا" حيث كان يعيش منذ 2019، وليس في بلاده "في جنازة وطنية يمكن أن تخدم مصلحة الحكومة الحالية" التي يقودها الرئيس جواو لورينشو.

ووفقا لتقارير التشريح الأولي، فإن أسباب وفاة الرئيس الأنغولي السابق كانت طبيعية، وعلى الرغم من ذلك، وافقت المحكمة على إجراء اختبارات إضافية لاستبعاد أي علامات على ارتكاب جريمة.

وتوفي دوس سانتوس في مستشفى بمدينة برشلونة يوم 8 يوليو، عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما قضى أيامه الأخيرة في غيبوبة اصطناعية بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وألقت ابنته شيزي دوس سانتوس، باللوم على زوجته السابقة آنا باولا وطبيبه الشخصي في مقتل والدها.

المصدر: RT