قوات كييف تقصف مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه بشكل مكثف

أعلنت إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه الخاضعة للجيش الروسي جنوب أوكرانيا، أن قوات كييف تقصف المدينة بشكل مكثف.

وقالت إن "التشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف قصفت بشكل مكثف مدينة إنيرغودار".

وحثت السلطات السكان على اللجوء إلى أماكن آمنة ويجري العمل على الكشف عن الإصابات وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية جراء القصف الأوكراني.

وقصفت قوات كييف في الأسابيع الأخيرة محطة زابوروجيه النووية في مدينة إنيرغودار بشكل منتظم، الأمر الذي يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي