إيقاف 30 عنصرا من الحرس الملكي النرويجي عن الخدمة بسبب تعاطي المخدرات

أوقف الحرس الملكي النرويجي 30 شخصا عن الخدمة بسبب تعاطيهم المخدرات، وفق ما ذكرته محطة NRK الإذاعية نقلا عن القوات المسلحة النرويجية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر في القوات المسلحة النرويجية أنه في وقت سابق من هذا الصيف، تعاطى خمسة من أفراد الحرس الملكي المخدرات أثناء إجازة. واعترفوا بالذنب، وفي وقت لاحق، اعترف 25 حارسا آخر بتعاطي المخدرات بعد بدء الخدمة العسكرية، وتقرر تسريح كل هؤلاء الحراس من الخدمة العسكرية.

ونقلت الإذاعة عن أحد الحراس قوله: "لا أريد أن يكون شخص يتعامل مع الأسلحة الثقيلة بجواري في حالة انتشاء من المخدرات. أنا آخذ الأمر على محمل الجد".

وقال ممثل القوات المسلحة النرويجية براهي ستينسون وييك هانسن، إنه في الوقت الحالي، لا توجد أسباب للاشتباه في استخدام أعضاء آخرين في الحرس مواد غير مشروعة، لكن مكافحة تعاطي المخدرات بين الجيش مستمرة.

والحرس الملكي النرويجي هو تشكيل عسكري في صفوف القوات المسلحة النرويجية، وتابع شخصيا للملك هارالد الخامس، ويحرس القصر الملكي والمقرات الملكية.

المصدر: نوفوستي