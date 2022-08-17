جنوح قارب يقل 97 مهاجرا عند جزيرة يونانية

أعلنت السلطات اليونانية أن قاربا يقل عشرات المهاجرين جنح إلى صخور جزيرة جنوبي البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ولم ترد أنباء عن إصابات أو مفقودين.

وأفاد خفر السواحل بأن 97 شخصا كانوا على متن القارب. ولم يكن لديهم تفاصيل عن جنسياتهم.

وذكر موقع "كيثرانيوز" أنه يعتقد أنهم من أفغانستان، ومن بينهم خمس نساء وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عاما. لم يتضح على الفور من أين أبحرت السفينة ومتى.

لطالما كان الطريق البحري الأكثر شيوعً إلى اليونان- العضو في الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا- من تركيا إلى الجزر اليونانية القريبة في بحر إيجه.

ولكن مع زيادة دوريات السلطات اليونانية في المنطقة وتقارير مستمرة عن ترحيل الوافدين الجدد بإجراءات سريعة إلى تركيا دون السماح لهم بتقديم طلب اللجوء، يحاول الكثيرون الآن أن يسلكوا الطريق الأطول والأكثر خطورة مباشرة إلى إيطاليا. وتنفي السلطات اليونانية أنها نفذت عمليات ترحيل بإجراءات سريعة غير قانونية لطالبي اللجوء.

المصدر: AP