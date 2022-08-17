بينس: سأفكر بالإدلاء بشهادتي أمام لجنة "6 يناير"

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، إنه سيفكر في الإدلاء بشهادته أمام اللجنة النيابية التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2020، إذا تلقى دعوة للمثول أمام اللجنة.

نائب الرئيس السابق، الذي أصبح هدفا للحشود الموالية لترامب التي اقتحمت مبنى الكابيتول في اليوم الذي أكد فيه الكونغرس هزيمته وترامب، كان يتحدث في حفل عشاء في نيو هامبشاير، عندما سئل عما إذا كان على استعداد للمثول أمام اللجنة، ورد قائلا: "سأفكر في الأمر إذا تلقيت دعوة".

وأشار إلى أنه "بموجب الدستور، لدينا ثلاثة فروع حكومية متساوية. أي دعوة يتم توجيهها إلي، يجب أن أفكر في الدور الفريد الذي كنت أعمل فيه كنائب للرئيس"، مبينا أنه "سيكون غير مسبوق في التاريخ أن يتم استدعاء نائب رئيس للإدلاء بشهادته، لكن كما قلت لا أريد أن أحكم مسبقا".

وأضاف: "واجبي الأول هو الاستمرار في أداء قسمي، والاستمرار في دعم إطار الحكومة المنصوص عليه في الدستور".

المصدر: The Hill