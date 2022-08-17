محامي ترامب السابق يدلي بشهادته في قضية انتخابات 2020 الرئاسية

يدلي رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشهادته أمام هيئة محلفين في أتلانتا كجزء من محاكمة على محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في جورجيا.

وقال جولياني للصحفيين الذين التقوا به خارج المحكمة عندما طلبوا منه تقييم أهداف المحاكمة "سيطرحون أسئلة وسوف نرى".

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وأشار إلى أنه لن يعلق على الوضع في الوقت الحالي ويقول إذا كان المحققون يعتزمون جعل ترامب هدفهم النهائي.

ويخضع ترامب أيضا للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يجري التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية.

ولم يعلن ترامب بعد ترشحه رسميا لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40 بالمائة وتوقع فقدان الديمقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر النصفية القادمة، يتفاءل ترامب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول الى البيت الأبيض مجددا عام 2024.

المصدر: نوفوستي