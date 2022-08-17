سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز.. وتحليل مفصل للعملية بمشاركة واشنطن

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري "تحليلا مفصلا حول ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى بشأن الصاروخين".

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن إطلاق الصاروخين قد يكون "احتجاجا على بداية التدريبات التحضيرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتدريباتهما المشتركة الرئيسية "أولتشي فريدوم شيلد" المقررة الأسبوع القادم".

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وأضافت أن عملية الإطلاق اليوم تأتي تزامنا مع مرور 100 يوم على تولي الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، للحكم، وكذلك تأتي بعد يومين من عرض الرئيس يون تفاصيل خطة، وصفتها الوكالة بأنها جريئة، "لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا اتخذت خطوات نحو نزع السلاح النووي" وذلك أثناء خطاب له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده عن الحكم الياباني.

وبتلك العملية تستأنف بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ بعد مرور حوالي شهرين منذ أن أطلقت صواريخ باليستية يوم 5 يونيو.

ولا يعد إطلاق صواريخ كروز انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التي تحظر أي إطلاق للصواريخ الباليستية، لكن صواريخ كروز التي تكون قادرة على الضربات الدقيقة تشكل تهديدا كبيرا، حسب الوكالة.

المصدر: وكالة "يونهاب"