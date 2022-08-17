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في اتصال بين لابيد وأردوغان.. إسرائيل وتركيا تتفقان على إعادة كامل العلاقات الدبلوماسية بينهما

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في اتصال بين لابيد وأردوغان.. إسرائيل وتركيا تتفقان على إعادة كامل العلاقات الدبلوماسية بينهما
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم عن إجراء اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر خلاله الجانبان إعادة السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة.

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وقال لابيد: "إستئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقصادية هامة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

يتبع..

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