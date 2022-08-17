في اتصال بين لابيد وأردوغان.. إسرائيل وتركيا تتفقان على إعادة كامل العلاقات الدبلوماسية بينهما

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم عن إجراء اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر خلاله الجانبان إعادة السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة.

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وقال لابيد: "إستئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقصادية هامة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان-إسرائيل وتركيا تعيدان السفيرين.



وقال رئيس الوزراء لابيد: "إستئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الاقليمي وبشرى اتقصادية هامة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم". pic.twitter.com/DPXwp15j7W — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 17, 2022

يتبع..