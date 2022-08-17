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الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا

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الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا
Gettyimages.ru
أنقرة
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أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الأربعاء، تحييد 4 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عمليات "نبع السلام" شمالي سوريا، التي أطلقتها عام 2019.

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وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة 4 آخرين إثر هجوم على مخفر حدودي بولاية أورفا جنوب شرقي البلاد.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة "الإرهاب"، وإنشاء ما وصفها بـ "المنطقة الآمنة"؛ مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا.

المصدر: الأناضول

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