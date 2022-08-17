الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية حصيلة خسائر الجيش الأوكراني في الأفراد والعتاد خلال اليوم الماضي، مشيرة إلى أن قوات كييف "تتكبد خسائر كبيرة".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الأربعاء إن إصابة مستودع للذخيرة تابع للواء 95 اقتحام جوي قرب مدينة سلافيانسك في دونيتسك، أدت إلى تدمير أكثر من 3000 قذيفة مدفعية ولغم، ومقتل أكثر من 30 من القوميين المتطرفين.

واستهدفت القوات الجوية الروسية تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في منطقة خيرسون، حيث تم القضاء على أكثر من 40 قوميا و10 مركبات خاصة.

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في مدينة سوليدار (دونيتسك)، غادر أكثر من ثلث المجندين الجدد في لواء 10 هجوم جبلي موقع الوحدة بدون إذن، فيما لم يبق في اللواء إلا نصف قوامها بسبب الخسائر الفادحة.

في منطقة مارينكا (دونيتسك أيضا)، ترك أكثر من نصف جنود الكتيبة الثالثة من اللواء الآلي 66 مواقعهم القتالية وغادروا الجبهة بدون إذن، وذلك بسبب الخسائر الفادحة ونقص في الذخيرة.

ودمرت القوات الروسية بضربات جوية وصاروجية ومدفعية خلال يوم 9 مراكز قيادة، و9 مستودعات للأسلحة والذخيرة الصاروخية والمدفعية و3 مستودعات للوقود، كما تم القضاء على عدد كبير من جنود الاحتياط الأوكرانيين، ودمرت كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية بغارة على محطة سكة حديد في منطقة خيرسون.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية، كما اعترضت صاروخا باليستيا من طرز "توشكا يو" و7 قذائف لراجمات الصواريخ "أوراغان".

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 267 طائرة، و148 مروحية، و1747 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4334 دبابة ومدرعة أخرى، و799 راجمة صواريخ، و3310 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4922 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: الدفاع الروسية