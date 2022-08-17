الأمن الروسي يقضي على خلية لـ"حزب التحرير الإسلامي" في القرم

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا من القضاء على خلية سرية تابعة لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي التي نشطت في مدينتي يالطا وجانكوي.

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها اليوم: "بفضل العمل المنسق من جانب عناصر جهاز الأمن الفيدرالي في مدينتي جانكوي ويالطا، تم وقف نشاط خلية سرية لمنظمة إرهابية تتكون من ستة مواطنين روس".

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ووفقا لمعطيات جهاز الأمن، قام أعضاء الخلية بتنسيق عملهم مع الهيئات المختصة في أوكرانيا، وعملوا على نشر العقائد الإرهابية في روسيا"، كما حاولوا تجنيد بعض المسلمين المحليين في صفوفهم.

وخلال تفتيش أماكن إقامة المعتقلين، عثر رجال الأمن على مطبوعات دعائية تروج لـ"حزب التحرير الإسلامي"، وأجهزة اتصال ووسائل تخزين الكترونية للمعلومات.

المصدر: نوفوستي