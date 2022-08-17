زاخاروفا تؤكد: فقط جمهوريتا دونباس تقرران ما إذا كانتا ستدعوان غوتيريش

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، دولتان ذات سيادة، وقرار دعوة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعود لهما فقط.

وأضافت زاخاروفا، ردا على سؤال حول دعوة غوتيريش لزيارة الجمهوريتين الشعبيتين: "أود التذكير بأن هاتين الجمهوريتين مستقلتان وتتمتعان بالسيادة، وهما بدون شك تقرران سياستيهما. طبعا تتصدى الجمهوريتان للمخاطر في الوقت الراهن مع روسيا التي هبت لتلبية طلب العون من جانبهما، لكنهما دولتان مستقلتان. لذلك تقرر هاتان الجمهوريتان موضوع دعوة غوتيريش، وهل ستوجهان رسالة له".

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في وقت سابق، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن غوتيرش سيشارك في اجتماع ثلاثي مع رئيسي أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وتركيا رجب طيب أردوغان في لفوف يوم الخميس.

المصدر: نوفوستي