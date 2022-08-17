سلطات مدينة لفوف الأوكرانية تحث السكان على الاستعداد لشتاء طارئ

سجل عمدة مدينة لفوف الأوكرانية، أندريه سادوفوي، خطابا متلفزا موجها إلى سكان المدينة حثهم فيه على الاستعداد مسبقا للحالات الطارئة خلال موسم التدفئة القادم ونصح بجمع الحطب.

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وقال: "هل من الممكن أن تقع لدينا في لفوف حالات طارئة؟ أعتقد أنه أمر ممكن. ومهمة اليوم هي الاستعداد للحالات التي من الصعب تصورها. لم يلغ أحد الحطب، إنه ينقذ دائما في الأوقات الصعبة".

وأكد أيضا أن سلطات المدينة تشتري كميات كبيرة من المواقد باعتبارها "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يبقى إذا لم يعمل الآخر".

من جهتها اقترحت نائبة العمدة لشؤون الإسكان والخدمات المجتمعية، إيرينا مارونياك، أن يكون لدى سكان المدينة في كل منزل، إذا كانت هناك حالة صعبة، غلاية كهربائية ومصابيح تعمل بالبطارية وكحول جاف وموقد كهربائي.

وأفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن المدينة قد تواجه انقطاعات في التزويد بالكهرباء في الشتاء القادم، ونصح سكانها بإعداد الملابس والبطانيات الدافئة قبل حلول موسم التدفئة.

المصدر: نوفوستي