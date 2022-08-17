سلطات القرم: تصريحات كييف الجديدة حول جسر القرم تشبه الهذيان

وصف فلاديمير بوبكوف نائب رئيس برلمان القرم، تصريح سلطات كييف الجديد حول خطط تدمير جسر القرم بالهذيان الخيالي.

وقال البرلماني الروسي، إن إطلاق مثل هذه الكلمات، على خلفية هزائم الجيش الأوكراني، تمليه الرغبة في جذب المزيد من الأموال والأسلحة من الغرب.

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في وقت سابق، أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، في مقابلة لصحيفة "غارديان"، أنه يجب تدمير جسر القرم، لكنه لم يحدد الطريقة التي ستسمح للجيش الأوكراني بتنفيذ هذه المهمة.

وقال بوبكوف: "هدف هذه التصريحات يكمن حصرا في محاولة التأثير النفسي. هذه ليست المرة الأولى وليست الأخيرة من هذا الهراء الخيالي".

ووفقا له، تولي الهيئات والمؤسسات الروسية ذات العلاقة، الاهتمام الخاص بموضوع حماية شبه جزيرة القرم.

وتابع البرلماني القول: "غالبا ما يطلق على القرم اسم حاملة طائرات كبيرة ثابتة. لذلك، يخضع جسر القرم لمراقبة دقيقة من جانب الدفاع الجوي الروسي. ويتم التحكم في المرور عبر الجسر. هذا الجسر متين جدا أنا متأكد من عدم رغبة أحد في اختبار متانته".

وشدد على أن تصريح بودولياك، جاء على خلفية هزائم وتراجع القوات الأوكرانية في دونباس، وتمليه أيضا الرغبة في جذب الأموال والأسلحة من الدول الغربية قدر الإمكان، وذلك عن طريق التهويل والتضخيم المزيف لقدرات القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي