غانتس يبحث مع أوستن الإجراءات المطلوبة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، تطرقت إلى الملف النووي الإيراني والحرب ضد "الجهاد الإسلامي" والأزمة الأوكرانية.

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وعلى حسابه في "توتر"، قال بيني غانتس أمس الثلاثاء: "تحدثت مساء اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حول مجموعة من القضايا الأمنية وعلى رأسها الحاجة لاتخاذ أنشطة لمنع ايران من التقدم بالعملية للحصول على سلاح نووي..أطلعت وزير الدفاع أيضا على تفاصيل من عملية "الفجر الصادق" وشكرته على المساعدة الأمريكية بالتزود بالصواريخ المضادة للقبة الحديدية التي أنقذت حياة الكثيرين في العملية الأخيرة".

وأضاف: "ناقشنا تطورات الحرب في أوكرانيا، والجهود الإسرائيلية الأخيرة لتقديم المساعدات الإنسانية ومعدات الحماية..أعربنا عن التزامنا بمواصلة عملنا المشترك ومناقشتنا شخصيا..أخيرا، تمنيت للوزير أوستن الشفاء العاجل والصحة الجيدة".

We also spoke about developments in Ukraine, and about Israel’s recent efforts to deliver humanitarian aid and protective gear.



We expressed our commitment to continue our joint work and discussion in person. Lastly I wished Secretary Austin a speedy recovery and good health. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 16, 2022

المصدر: RT