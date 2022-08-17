روسيا تبحث مع ميانمار توريد أسلحة جديدة

قال دميتري شوغاييف مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، إن روسيا بحثت مع ميانمار موضوع توريد أسلحة جديدة إليها، بما في ذلك الآليات المدرعة.

ونوه شوغاييف، بأن القائد العام للقوات المسلحة الميانمارية مين أونج هلاينج، زار روسيا في يوليو الماضي.

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وأضاف: "خلال تلك الزيارة، تمت مناقشة المسائل المتعلقة بتزويد هذا البلد بأسلحة جديدة، بما في ذلك المركبات المدرعة".

ورفض شوغاييف، خلال ذلك، تقديم أية تفاصيل أخرى عن الموضوع.

ويشار إلى أن روسيا قامت اعتبارا من عام 2001، بتوريد 30 مقاتلة من طراز "ميغ-29" إلى MiG-29 إلى ميانمار، وكذلك 12 طائرة تدريب قتالية من طراز "ياك-130"، و6 مقاتلات من طراز "سو-30"، و10 مروحيات قتالية من طراز "مي-24" و"مي-35"، و8 منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز "بيتشورا-2 م" وكذلك محطات رادار ومدرعات وبطاريات مدفعية وغيرها.

المصدر: نوفوستي