تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /17.08.2022/
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تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية 65 مرة خلال اليوم الماضي
مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية
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