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جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر

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جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر
صورة من الأرشيف
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أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

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وقالت إن الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا مفصلا حول ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى بشأن الصاروخين.

وتعد هذه هي المرة الرابعة لإطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية منذ انطلاق إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول في مايو، وأيضا المرة الثانية من إطلاق صواريخ كروز هذا العام بعد إطلاقهما في يناير.

وتأتي عملية الإطلاق الأخيرة في اليوم الذي يصادف مرور 100 يوم على تولي يون للحكم.، وبعد يومين من عرضه تفاصيل خطته لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية مقابل اتخاذها خطوات نحو نزع السلاح النووي.

ورجحت وكالة "يونهاب"، أن يكون إطلاق اليوم رسالة احتجاج على بداية التدريبات التحضيرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتدريباتهما المشتركة الرئيسية "أولتشي فريدوم شيلد" المقررة في الأسبوع القادم.

وذكرت الوكالة أن إطلاق صواريخ كروز لا يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق للصواريخ الباليستية.

المصدر: "يونهاب"

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