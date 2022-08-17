رئيس كوريا الجنوبية يؤكد لبيل غيتس أهمية التعاون مع مؤسسته

استقبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيول يول، الملياردير بيل غيتس، وأكد تطلع سيئول لتعاون أوسع مع مؤسسته للمساهمة في تطوير الأدوية وسبل الوقاية من الأمراض.

وأكد رئيس كوريا الجنوبية أن بلاده تعتزم تسعى لتعاون واسع مع مؤسسة غيتس من أجل تعزيز التقنيات الصحية والحيوية عالية المستوى، بالإضافة إلى تقديم مساهمات كبيرة في تحسين الصحة للمواطنين على الصعيد العالمي.

وأشاد يون سيول يول بجهود بيل غيتس المبذولة على خلفية تفشي فيروس كورونا، مشددا على أنه ساهم بشكل كبير في تحقيق الحرية والعدالة في مواجهة الأمراض للمواطنين في العالم.

وأردف قائلا: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمؤسسة على دعم تطوير اللقاح"، كما أعرب عن أمله في أن تتم الاستفادة القصوى من لقاح شركة "إس كيه" للوقاية من الأمراض المعدية في الدول النامية.

بدوره، قال بيل غيتس إنه "حصل على كثير من الفرص للعمل مع العديد من الدول الكبرى من أجل تعزيز الصحة العالمية، وأصبحت كوريا الجنوبية شريكا مثاليا في هذا العملية"، مضيفا: "أنني قدت "اتحاد اللقاحات للوقاية من الأمراض المعدية" للسيطرة على المخاطر وسط تفشي جائحة كورونا، وقد قدمت كوريا كثيرا من الدعم في هذه العملية".

وأضاف غيتس: "أصبحت أعمل مع شركة "إس كيه" للعلوم البيولوجية، التي تعتبر شريكا مثاليا من أجل تطوير اللقاح، مما يعطي زخما كبيرا لتطوير اللقاحات الأخرى لتجنب الأمراض المعدية الأخرى، وليس فقط كوفيد-19".

المصدر: يونهاب