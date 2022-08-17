 
مباشر

الإليزيه: ماكرون ومودي يتفقان على "العمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا"

أخبار العالم

الإليزيه: ماكرون ومودي يتفقان على
Gettyimages.ru
إيمانويل ماكرون وناريندرا مودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmjx

أعلنت باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اتفقا خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء على "العمل معا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن ماكرون ومودي ناقشا الأوضاع في أوكرانيا "وتداعياتها المزعزعة للاستقرار في أرجاء العالم".

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا عزمهما على "العمل معا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وقالت إن ماكرون الذي استقبل مودي في باريس في مايو، أكد خلال المحادثة "عزم فرنسا على مواصلة دعمها لأوكرانيا".

وتابعت أن الرئيس الفرنسي أكد من جديد "أهمية أن يتصرف المجتمع الدولي بطريقة منسقة" في مواجهة أزمة الغذاء.

وأشارت إلى أن الجانبين تطرقا إلى "التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والوضع في سريلانكا". 

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا