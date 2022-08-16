المكسيك.. العثور على جثة صحفي مفقود منذ أيام شمالي البلاد

أعلنت كلوديا إنديرا كونتريراس، مدعية ولاية سونورا المكسيكية، العثور على جثة الصحفي خوان أرغون لوبيز الذي فقد قبل أسبوع في سان لويس ريو كولورادو على الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت كونتريراس خلال مؤتمر صحفي إن "الوشم على الجثة المكتشفة يتطابق مع وشم للصحفي المفقود".

وأدار أرغون لوبيز صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي A que le temes (ما الذي تخاف منه)، حيث كتب عن الجريمة وعمل السلطات المحلية. وأبلغت أسرة الصحفي البالغ من العمر 62 عاما عن اختفائه في 9 أغسطس، بعد يوم من فقدان أثره.

وعثرت شرطة بلدية سان لويس ريو كولورادو على الجثة يوم الاثنين.

المصدر: "نوفوستي"