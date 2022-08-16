تركيا.. صويلو يعلق على نداءات مكبرات مساجد غازي عنتاب عن بدء عملية عسكرية بسوريا (فيديو)

علق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مساء الثلاثاء على النداءات الصوتية عبر مكبرات المساجد في المناطق الحدودية التابعة لمدينة غازي عنتاب تعلن عن بدء عملية عسكرية للجيش التركي.

وقال سليمان صويلو في تصريح مقتضب لوسائل إعلام تركية بعد الإعلانات الصادرة عن المساجد في غازي عنتاب كركاميش، "لا توجد عملية في سوريا.. سيكون هناك تحذير صغير".

وصرح الوزير التركي عقب إحياء ذكرى ذكرى زلزال 17 أغسطس 1990 في غولجوك، بأن الإعلان تجاوز الغرض منه.

وأضاف: "لذا فإن تعليماتي للمسؤولين العموميين في هذا النوع من العمل هو التزام الهدوء"، موجها انتقادات للموظفين العموميين هناك.

Le ministre de l'Intérieur turc @suleymansoylu a fait une déclaration similaire à celle du préfet de Gaziantep. Il affirme "qu'il n'y a pas de couvre feu" et critique les responsables de la diffusion de ces messages : "il faut savoir garder son sang-froid dans ce genre d'affaire" pic.twitter.com/KHaJmTrAIo — Timour Ozturk (@Timour_Ozturk) August 16, 2022

من ناحية أخرى، قال محافظ غازي عنتاب داوود غول: "النداءات التي صدرت في مساجد كركاميش تجاوزت الغرض منها، ولا يوجد حظر تجول، وما إلى ذلك، ولا يوجد أي موقف خارج عن الكعتاد".

وأكد داوود غول أنه تم فتح تحقيق ضد المسؤولين الحكوميين.

ومساء الثلاثاء نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق نداءات صوتية عبر مكبرات المساجد في المناطق الحدودية التابعة لمدينة غازي عنتاب تعلن عن بدء عملية عسكرية تركية ضد المسلحين الأكراد.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan camilerden gece yarısı yapılan anonsu yapılan operasyon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yalanlandı.



Gaziantep Valiliği, "maksadını aşan" olaya ilişkin soruşturma başlattı. pic.twitter.com/nv4Rmv9Qhh — Vaziyet (@vaziyetcomtr) August 16, 2022

المصدر: وسائل إعلام تركية