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تركيا.. صويلو يعلق على نداءات مكبرات مساجد غازي عنتاب عن بدء عملية عسكرية بسوريا (فيديو)

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تركيا.. صويلو يعلق على نداءات مكبرات مساجد غازي عنتاب عن بدء عملية عسكرية بسوريا (فيديو)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
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علق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مساء الثلاثاء على النداءات الصوتية عبر مكبرات المساجد في المناطق الحدودية التابعة لمدينة غازي عنتاب تعلن عن بدء عملية عسكرية للجيش التركي.

وقال سليمان صويلو في تصريح مقتضب لوسائل إعلام تركية بعد الإعلانات الصادرة عن المساجد في غازي عنتاب كركاميش، "لا توجد عملية في سوريا.. سيكون هناك تحذير صغير". 

وصرح الوزير التركي عقب إحياء ذكرى ذكرى زلزال 17 أغسطس 1990 في غولجوك، بأن الإعلان تجاوز الغرض منه.

وأضاف: "لذا فإن تعليماتي للمسؤولين العموميين في هذا النوع من العمل هو التزام الهدوء"، موجها انتقادات للموظفين العموميين هناك.

من ناحية أخرى، قال محافظ غازي عنتاب داوود غول: "النداءات التي صدرت في مساجد كركاميش تجاوزت الغرض منها، ولا يوجد حظر تجول، وما إلى ذلك، ولا يوجد أي موقف خارج عن الكعتاد".

وأكد داوود غول أنه تم فتح تحقيق ضد المسؤولين الحكوميين.

تركيا.. صويلو يعلق على نداءات مكبرات مساجد غازي عنتاب عن بدء عملية عسكرية بسوريا (فيديو)

ومساء الثلاثاء نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق نداءات صوتية عبر مكبرات المساجد في المناطق الحدودية التابعة لمدينة غازي عنتاب تعلن عن بدء عملية عسكرية تركية ضد المسلحين الأكراد.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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