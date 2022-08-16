هولندا.. توقيف أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات المزارعين

أعلنت الشرطة الهولندية عن توقيف أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات المزارعين في البلاد الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الشرطة أن المخالفات تشمل قطع الطرق وإضرام النار في الممتلكات ورمي النفايات.

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وأشارت الشرطة كذلك إلى أنها فرضت أكثر من 700 غرامة مالية على المحتجين.

يذكر أن احتجاجات المزارعين في هولندا بدأت في أعقاب إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة للحد من انبعاثات النيتروجين.

واعتبر المزارعون أن فرض تلك الإجراءات سيكبدهم خسائر فادحة، وقطعوا الطرق في الكثير من مناطق البلاد في أوائل يوليو الماضي، مما أدى إلى الإخلال بتوريدات السلع إلى المحلات التجارية. وبعد توقف قصير، استأنفت احتجاجات المزارعين في أواخر يوليو.

المصدر: نوفوستي