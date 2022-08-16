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لوغانسك.. قوات كييف تقصف مدينة بيرفومايسكويه بصواريخ هيمارس الأمريكية

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لوغانسك.. قوات كييف تقصف مدينة بيرفومايسكويه بصواريخ هيمارس الأمريكية
Legion-Media
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أطلقت قوات كييف ثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة بيرفومايسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وجاء في رسالة نشرها المركز على تطبيق "تيليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، في الساعة 22:20، على منطقة بيرفومايسكويه باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (ثلاثة صواريخ)".

وخلال اليوم المنصرم، أسفر قصف المسلحين الأوكرانيين عن مقتل تسعة مدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT

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